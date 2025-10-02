CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yurt dışı yerleşikler 158,8 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışı yerleşikler 158,8 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 02 Ekim 2025 16:20

Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Eylül haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 34,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı alırken 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Eylül haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 34,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Eylül haftasında 33 milyar 736,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Eylül haftasında 33 milyar 823 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 160,6 milyon dolardan 15 milyar 637,9 milyon dolara ve ÖST stokları 664,7 milyon dolardan 696,9 milyon dolara çıktı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak 01 Ekim 2025 09:18
İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı 01 Ekim 2025 09:16
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 09:06
ABD’de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı 01 Ekim 2025 08:51
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 30 Eylül 2025 16:58
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi 30 Eylül 2025 16:51
AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor 30 Eylül 2025 15:29
Almanya’da işsiz sayısı eylülde arttı Almanya'da işsiz sayısı eylülde arttı 30 Eylül 2025 14:30
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Eylül 2025 13:17
ABD’de yargıç, Trump yönetiminin VOA’da çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya aldı ABD'de yargıç, Trump yönetiminin VOA'da çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya aldı 30 Eylül 2025 10:37
Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor 30 Eylül 2025 09:59
Altının gramı 5 bin 165 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 165 liradan işlem görüyor 30 Eylül 2025 09:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler