CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yurt dışından hisse senedine güçlü talep

Yurt dışından hisse senedine güçlü talep

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 125,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 15:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ağustos haftasında net 125,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 99,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Ağustos haftasında 33 milyar 670,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 6,1 milyon dolardan 14 milyar 734 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 843,6 milyon dolardan 831,3 milyon dolara düştü.

İlginizi Çekebilir
Çin’de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı 20 Ağustos 2025 11:34
Özbekistan’ın ihracatında altının payı arttı Özbekistan'ın ihracatında altının payı arttı 20 Ağustos 2025 11:31
Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2025 10:21
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 20 Ağustos 2025 10:02
İngiltere’de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu 20 Ağustos 2025 09:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Ağustos 2025 09:43
Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti 20 Ağustos 2025 09:39
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 20 Ağustos 2025 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 20 Ağustos 2025 09:32
Piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı 20 Ağustos 2025 08:59
Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2025 08:58
Bessent’e göre Çin ile mevcut ticaret durumu oldukça iyi işliyor Bessent'e göre Çin ile mevcut ticaret durumu "oldukça iyi işliyor" 20 Ağustos 2025 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler