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2023'te yaklaşık 660 milyon lira bozuk para cebe girdi

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebimize giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 09:56

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

2023 yılı Adet Miktar (TL)
5 lira 21.781.200 108.906.000,00
1 lira 463.288.100 463.288.100,00
50 kuruş 105.468.000 52.734.000,00
25 kuruş 105.788.000 26.447.000,00
10 kuruş 78.567.000 7.856.700,00
5 kuruş 6.120.000 306.000,00
1 kuruş 480.000 4.800,00
Toplam 659.542.600,00

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