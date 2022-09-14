AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlere yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.

AP milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi amaçlayan yasayı 505 "evet", 92 "hayır" ve 44 "çekimser" oyla kabul etti.

Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.

Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.

Ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri değerlendirilecek.

Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.