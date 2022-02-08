AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, 'metaverse' olarak bilinen fütüristik dijital dünyanın nasıl regüle edileceğine karar vemeden önce bu dünyayı daha iyi anlamak gerektiğini söyledi.

"NASIL REGÜLE EDECEĞİMİZE KARAR VERMEDEN ÖNCE 'METAVERSE'NİN NE OLDUĞUNU ANLAMALIYIZ"

"Metaverse ortaya kondu ve biz de bir regülatör olarak rolümüzün ne olacağını analiz etmeye başladık" diye konuşan Vestager, "Hangi adımların uygun olacağına karar vermeden önce bu yeni dünyalı anlamamız gerekli" dedi.