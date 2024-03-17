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AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek paketi açıklaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2024 16:31

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2024 16:31

Avrupa Birliği (AB) ve Mısır arasında iş birliği anlaşmasını imzalamak üzere Kahire'ye gidecek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğindeki AB liderlerinin, Mısır'a 7,4 milyar euroluk destek paketi açıklaması bekleniyor.

AB ve Mısır arasındaki iş birliğini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltecek iş birliği anlaşmasının imza töreninin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Dönem Başkanı ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla yapılması planlanıyor.
Avrupa'ya düzensiz göçün engellenmesini amaçlayan işbirliği anlaşması yenilenebilir enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında da işbirliğini de öngörüyor. Anlaşma ayrıca 3 yıllık bir dönemde AB'den Mısır ekonomisine yaklaşık 5 milyar euroluk makro-finansal destek, 1,8 milyar euroluk yatırım ve 600 milyon euroluk hibeyi içeriyor. Uluslararası medyaya göre 5 milyar euroluk makro-finansal desteğin 1 milyar euroluk kısmının bu yıl acil fon olarak tedarik edilmesi, kalan kısmının ise Avrupa Parlamentosunun onayına bağlanması bekleniyor.

LİBYA SINIRINDAKİ GÜVENLİĞİN ARTTIRILMASI BEKLENİYOR

AB ile iş birliği anlaşması çerçevesinde Mısır'ın özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin başlıca güzergahında yer alan Libya sınırındaki güvenlik önlemlerini artırması bekleniyor. Mısırlı yetkililer, 2016'dan bu yana kuzey sahilinden düzensiz göç akışına engel olan ülkenin AB'den daha fazla destek alması gerektiğini savunuyor.

MISIR'IN İSTİKRARI AB İÇİN ÖNEMLİ

Avrupa Birliği, dünyanın en büyük göç krizinin yaşandığı Sudan ve soykırım suçlamalarına konu olan bir savaşın yaşandığı Gazze'ye sınır komşusu olan Mısır'ın istikrarına, stratejik konumu nedeniyle özel önem atfediyor.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl da düzensiz göçü engelleme adımları karşılığında Tunus'a mali ve teknik destek sağlanmasını öngören benzer bir anlaşmayı Tunuslu yetkililer ile imzalamıştı.

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