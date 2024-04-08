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ABD'de bankalar 10 yıldır ilk kez şube sayılarını artırdılar

ABD bankaları son on yılda ilk kez 2023 yılında şube sayılarını artırdı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 09:01

ABD, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından bu hafta açıklanan yeni verilere göre, geçen yıl bankalar ABD genelinde 94 net yeni şube açtı. Bu, 2012'den bu yana kapattıklarından daha fazla şube açtıkları ilk yıllık dönem oldu.

Bu, 2008 mali krizinin ardından tetiklenen ve birçok bankayı maliyetleri düşürmeye ve ayak izlerinin boyutunu azaltmaya zorlayan ve aynı zamanda müşterilerle bağlantı kurmak için dijital bankacılığa daha fazla güvenen ülke çapındaki fiziksel konumların on yıl süren konsolidasyonunu sona erdirdi.

Bankaların kapattıkları tüm şubeleri telafi etmek için hala önlerinde uzun bir yol var. ABD'de 2012 yılında 82.461 olan şube sayısı 2023 yılı sonunda 69.684'e düştü.

Boston Merkez Bankası'nın eski başkanı Eric Rosengren, "En büyük bankalar yurtiçinde satın almalar yapmaktan alıkonuldu ve yeni şubeler açarak yeni iç pazarlara açılmayı teşvik etti" dedi.

Kredilendirmenin ötesinde alternatif gelir kaynakları arayan birçok banka için büyük bir odak noktası olan varlık yönetimi, yalnızca bir şubenin sağlayabileceği "daha fazla kişisel temas gerektirme eğilimindedir" diye ekledi.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan 2023 yılında net 110 şube açtı ve bu yıl önümüzdeki üç yıl içinde 500 yeni şube açmayı ve 1.700 şubeyi de yenilemeyi planladığını duyurdu.

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