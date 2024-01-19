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ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı onaylandı

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay verdi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 09:02

ABD Senatosu'nun daha önce onayladığı geçici fon tasarısı ABD Temsilciler Meclisi tarafından da kabul etti ve böylece federal hükümetin kısmi kapanması önlenmiş oldu.

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi 314 lehte ve 108 aleyhte oyla tasarıyı kabul etti ve tasarı yasalaşmak üzere nihai onay için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.

Bu geçici finansman, fonların federal kurumlar için akmaya devam etmesini sağlayacak ve 1 Mart ve 8 Mart için belirlenen iki ek finansman son tarihi yaratarak 19 Ocak ve 2 Şubat için belirlenen önceki son tarihleri uzatacak.

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