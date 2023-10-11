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AB’den Afganistan’a 3,5 milyon euroluk deprem yardımı

Avrupa Komisyonu, Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından ihtiyaç sahipleri için 3,5 milyon euroluk yardım yapılması kararının verildiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 12:13

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 12:13

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Afganistan'ın batısını vuran ölümcül depremin ardından AB, etkilenen nüfusun en acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3.5 milyon euro tutarında acil insani yardım sağlayacaktır. Halihazırda sahada yardım operasyonları yürüten insani yardım ortakları için 2.5 milyon euroluk yeni bir tahsisat mevcut olacak. Şu anda temel ihtiyaçlar acil barınma, tıbbi yardım malzemeleri ve yakın zamanda kuraklıktan etkilenen bir bölgede güvenli içme suyuna erişimdir" denildi.

DSÖ: 1730 AİLE DEPREMDEN ETKİLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afganistan Ofisi, depremden 12 bin 110 kişinin ve 1730 ailenin etkilendiğini duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Herat Vilayetindeki beş ilçede (Zindajan, Injil, Gulran, Injil ve Khosan) tahmini 12 bin 110 kişi (1730 aile) depremden etkilenmiştir" denildi.

İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), merkez üssü ilk depremin yaşandığı Herat kentinin 28 kilometre kuzeyinde 6,3 büyüklüğündeki bir başka depremin bugün sabaha karşı meydana geldiğini açıkladı.

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