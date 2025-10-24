Ayçiçeği yağı için Rusya'dan gümrük vergisi kararı

CANLI BORSA
Rusya, ayçiçek yağı ve tohum ihracatına yönelik vergilerin süresinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Rus hükumeti yaptığı yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve tohumuna ilişkin alınan kararın detaylarına yer verildi.

AYÇİÇEK YAĞINDA GÜMRÜK VERGİSİ SÜRESİ UZATILDI

Ağustos 2026'da sona erecek ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik gümrük vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, ayçiçeği tohumunda verginin yüzde 50, yağında ise değişken vergi oranının uygulanacağı belirtildi.

GEREKÇE İÇ PİYASA

Açıklamada, söz konusu kararın ayçiçeği tohumunun iç piyasada işlenmesi ve vatandaşların ayçiçeği yağına erişimini korumak için alındığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Rusya, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı ve tohumu üreticileri arasında yer alıyor.

