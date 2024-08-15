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Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 730 milyar 930 milyon lira, giderleri 827 milyar 706 milyon lira oldu.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 11:28

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2024 11:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 artarak 730 milyar 930 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 81,6 artışla 827 milyar 706 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,3 yükselerek 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 91,8 artarak 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 96 milyar 776 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 843 milyar 960 milyon lira açık verdi.

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