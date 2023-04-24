Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, yatırımcıların Euro Bölgesi'nde borçlanma maliyetlerinin ne kadar yükselebileceğini küçümsedikleri uyarısında bulundu ve faiz artırımlarını ancak ücretlerde büyümenin düşmeye başlamasıyla duracağını savundu.

Financial Times'a konuşan Wunsch, "Faiz artırımlarını durdurabileceğimiz noktaya ulaşmadan önce, ücretlerde büyümenin ve çekirdek enflasyonun manşet enflasyona ile birlikte aşağı gitmesini bekliyoruz" dedi.

"Eğer faizde bir noktada yüzde 4'e çıkarsak bu sürpriz olmaz" ifadelerini kullanan Wunsch, faizin piyasanın yüzde 3,75 olan beklentisinin üzerine çıkabileceğine işaret etti.