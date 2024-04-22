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BlackRock'den ECB yorumu: Faiz indirimini Fed'den önce yapabilir

BlackRock'den faiz indirimine ilişkin açıklamalar geldi. Analistler, "ECB'nin faiz indirimine Fed'den önce başlaması ihtimali var" ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 16:24

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 16:24

BlackRock makro kredi araştırmaları başkanı Amanda Lynam ve makro kredi araştırmaları stratejisti Dominique Bly, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha erken başlayabileceğini söylediler.

Analistler, ABD'nin dirençli ekonomik büyümesi ve yapışkan enflasyonunun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını ECB'nin başlaması beklenen Haziran ayından sonraya erteleyebileceğini ifade ettiler.

Analistlyer, "Fed'in gevşeme döngüsüne 2024'ün ikinci yarısında başlamasını beklerken, bu (nispeten geniş) zaman dilimine ilişkin riskleri artık daha erken bir tarihe kaymış olarak görmüyoruz. Aksine, artık onları daha dengeli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandılar.

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