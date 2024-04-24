BOE üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Baş Ekonomisti Huw Pill, İngiltere Merkez Bankası'nın temel faiz oranında ilk indirimin bir miktar uzakta olduğunu söyledi.

Huw Pill yaptığı bir konuşmada Mart ayından bu yana Birleşik Krallık ekonomisine ilişkin çok az haber geldiğini ve bu nedenle faiz oranının şimdilik 16 yılın en yüksek seviyesinde bırakılması gerektiğini belirtti.

Pill, "Enflasyonu hedefe döndürme konusunda tatmin edici bir ilerleme kaydederken, benim temel senaryoma göre banka faizini düşürme zamanı bir miktar uzakta kalmaya devam ediyor. Az haber ve geçen zamanın birleşimi banka faiz indirimine biraz daha yaklaştırdı" dedi.