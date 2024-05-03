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ECB üyesi Lane: Faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadıklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 08:57

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Avrupa Merkez Bankası para politikası konusunda atacağı adımlar için toplantıdan toplantıya bir yaklaşım benimsemeye devam ettiğini bildirdi.

"Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." diye konuşan Lane, "verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşımın, para politikasının kalibrasyonunun mevcut belirsizliğin çoklu boyutlarını içermesini sağlamanın en iyi yolu olduğunu" söyledi.

Yunanistan'da yayımlanan Liberal gazetesine ayrı bir mülakat veren ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, daha önce öngörülen dört faiz indiriminin ardından bu yıl üç faiz indiriminin "daha olası bir senaryo" olduğuna inandığını söyledi.

Lane, "bir sonraki aşamaya geçmenin iki taraflı riskleri olduğunu" söyleyerek, ileriye dönük olarak gerekli olan ince dengeyi kabul etti. Çok erken ya da çok hızlı hareket etmek, "enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması halinde enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe dönmesiyle tutarlı olmayacaktır" dedi.

Aynı şekilde, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutarak, "enflasyonu orta vadede hedefin altına itebilir ve feda edilen çıktı, istihdam ve yatırım açısından aşırı yan etkilere neden olabilir" diye konuşan Lane, bunun sonucunda "müteakip bir hızlanma yoluyla düzeltici eylem gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon beklediğimizden daha hızlı bir şekilde geriledi. Enflasyondaki düşüş sürecinin bir sonraki aşaması muhtemelen daha kademeli olacak ve önümüzdeki yol engebelerle dolu olacak" diye konuşan Lane, "ECB, manşet enflasyonun, büyük ölçüde olumlu baz etkileri nedeniyle, şimdiye kadar olduğundan daha yavaş düşmesini bekliyor" dedi.

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