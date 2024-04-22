BoE'nin faiz beklentileri Fed'e benziyor

Yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl iki faiz indirimini tamamen fiyatlıyorlar, ancak Birleşik Krallık ekonomistleri piyasaların faiz indirimi konusunda yanlış bahse girdiğini savunuyorlar.

Bir tarafta City of London ekonomistleri ve BOE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin görünümünün daha çok Avrupa Merkez Bankası'nınkine benzediğini söylüyor. Diğer tarafta ise BOE'nin faiz indirimlerine giden yolun, bu yıl ABD'de gevşeme beklentilerini hızla azaltan Federal Rezerv'e daha çok benzediğini düşünen yatırımcılar var.

Deutsche Bank'ın İngiltere baş ekonomisti Sanjay Raja, "Piyasalar ABD'deki döngüyü İngiltere'nin üzerine bindirdi, ancak ABD ve İngiltere çok farklı yollarda ilerliyor. İngiltere teknik resesyondan çıkıyor. Enflasyon daha ikna edici bir şekilde düşüyor. Maaş ödemeleri enflasyon beklentilerini takip ediyor. Ve en önemlisi, Birleşik Krallık'taki reel politika faizleri ABD'dekinden daha yüksek olacak."

Bloomberg'in geçen hafta ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, çoğu BOE'nin ilk çeyrek puanlık indirimi Haziran ayında yapmasını ve yılsonuna kadar tam yüzde puanlık bir gevşemeye gitmesini bekliyor. Bu arada piyasalar, yılın başında 2024 için altı indirim fiyatlarken şimdi sadece iki indirim fiyatlıyor. Geçen hafta tüccarlar bu yıl için sadece tek bir çeyrek puanlık indirim fiyatlıyordu ve bu da Kasım ayına kadar olmayacaktı.

BOE'nin Ağustos ayından bu yana 16 yılın en yüksek seviyesinde tuttuğu faiz oranlarından ne zaman inmeye başlayacağına dair kafa karışıklığı, yakın vadede gilts satın alma durumunu zayıflatıyor. Daha geniş anlamda, iktidardaki Muhafazakar Parti'de Başbakan Rishi Sunak'ın bu yılın sonunda yapılacak seçimlerde Keir Starmer'in yeniden dirilen İşçi Partisi ile karşılaşmadan önce yüksek mortgage oranlarından çok az siyasi rahatlama göreceğine dair endişeleri körüklüyor.

İngiltere, geçtiğimiz hafta ücret ve enflasyon verilerinin beklenenden biraz daha yüksek gelmesinin ardından bu endişelere kapıldı. Enflasyon Mart ayında %3,2 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak manşet fiyat artışı ve temel ölçütler ekonomistlerin tahminlerinin biraz üzerinde geldi. Ücret artışı da Şubat ayına kadar olan üç aylık dönemde beklenenden daha güçlü gerçekleşerek %6'da sabit kaldı.

Sonuç olarak, piyasanın BOE'nin gevşemesine yönelik beklentileri artık ECB'den çok Fed'e benziyor.

Commerzbank analistlerinden Michael Pfister, "ECB'ye yönelik piyasa beklentileri ABD'deki benzerlerinden bir miktar ayrışmış gibi görünse de BOE'ye yönelik beklentiler ABD beklentilerini oldukça yakından takip etmeye devam ediyor. BOE'nin belirgin bir faiz indirimi döngüsünden ziyade faiz oranlarının seviyesinde küçük bir düzeltmeye gitmesi muhtemeldir" dedi.

Yine de, bazı ekonomistler BOE kesintilerine ilişkin tahminlerini geri çekerken, çoğu yaz hamlesine ilişkin beklentilerini değiştirmedi.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Capital Economics ve Bloomberg Economics analistleri hala Haziran ayında gevşemeye geçilmesini bekleyenler arasında yer alıyor.