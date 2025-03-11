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BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski bir yetkilisi olan Kazuo Momma, BOJ'un bir sonraki faiz artışının Haziran'da olabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2025 08:46

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2025 08:46

Japonya Merkez Bankası'nın eski bir yetkilisi olan Kazuo Momma, BOJ'un faiz oranlarını yeniden artırmadan önce muhtemelen yılın ortasına kadar bekleyeceğini, çünkü son zamanlarda daha erken bir hamleye ilişkin piyasa spekülasyonlarına rağmen her altı ayda bir artış hızını korumaya çalıştığını söyledi.

BOJ'da bir dönem para politikasından sorumlu yönetici müdür olarak görev yapan Kazuo Momma, "Haziran benim temel durumumda tercih edilen seçenek" dedi.

Momma, ekonomik ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak "Eylül ayına veya daha sonrasına ertelenebilir" diye ekledi.

Momma'ya göre erken bir artırım olasılığı, yenin hızlı bir şekilde zayıflaması ya da yıllık ücret görüşmelerinde çok daha güçlü sonuçlar alınması nedeniyle eğrinin gerisinde kalma riskinin açık bir şekilde ortaya çıkmasını gerektireceğinden düşük.

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