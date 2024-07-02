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BoJ, faizi Mart 2025 sonuna kadar 2 kez artırabilir

Mizuho Financial Group'un bankacılık kolu başkanı Masahiko Kato, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Mart 2025 sonuna kadar faiz oranlarını iki kez artırabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 12:27

Son Güncelleme Tarihi 02 Temmuz 2024 12:27

Mizuho Bank CEO'su Masahiko Kato, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Mart 2025 sonuna kadar faiz oranlarını iki kez artırarak yüzde 0,5'e çıkarabileceğini söyledi.

Hızlı faiz artışlarının dolar karşısında 38 yılın en düşük seviyesine gerileyen yenin zayıflamasını durdurmak için bir araç olmayacağını söyleyen Kato, "BoJ faizleri çok güçlü bir şekilde artırırsa, nihayet başlayan ekonomik büyüme kötüleşecektir. Faiz oranlarını çok aceleyle artıracakları izlenimine kapılmıyorum" dedi.

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