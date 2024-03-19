CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BOJ negatif faiz politikasına son verdi

BOJ negatif faiz politikasına son verdi

Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasına son verdi.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:51

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 8 yıldır uygulamakta olduğu negatif faiz politikasına son verdi. BOJ, bu karar ile negatif faizden çıkan son merkez bankası oldu

BOJ, geniş çapta beklenen bir kararla, 2016'dan bu yana uygulanan ve finans kuruluşlarının merkez bankasına park ettikleri bazı fazla rezervlere %0,1 oranında ücret uygulayan bir politikayı terk etti.

BOJ, gecelik çağrı faizini yeni politika faizi olarak belirledi ve kısmen merkez bankasındaki mevduatlara %0,1 faiz ödeyerek %0-0,1 aralığında yönlendirmeye karar verdi. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

BOJ ayrıca, merkez bankasının gerektiğinde tahvil alıp satarak daha uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvilleri için radikal getiri eğrisi kontrol politikasının kaldırıldığını duyurdu.

BOJ, borsa yatırım fonları ve Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıkları (J-REITS) alımlarını durduracağını ve şirket tahvilleri alımlarını yavaş yavaş azaltacağını ve bu uygulamayı yaklaşık bir yıl içinde durdurmayı hedeflediğini söyledi.

BOJ, Japon devlet tahvili alım programını sürdürmeye de 1'e karşı 8 oyla karar verdi.

BofA Securities'in Japonya ekonomisi başkanı Izumi Devalier, BOJ'un politika kararından önce yaptığı açıklamada, "Bu 17 yıl sonra yapılan ilk faiz artırımı olacak, dolayısıyla sembolik bir önemi var" dedi.

Devalier, BOJ'un parasal koşulları gevşek tutma konusundaki kararlılığını muhtemelen sürdüreceğini belirterek, "Ancak ekonomi üzerindeki gerçek etki çok küçük. Fonlama maliyetlerinde ya da hane halkı mortgage oranlarında önemli bir artış beklemiyoruz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
BOJ’dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor BOJ'dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 18 Mart 2024 08:51
Çin’in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti 18 Mart 2024 08:46
Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde 18 Mart 2024 08:44
Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor 18 Mart 2024 11:33
Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak "Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak" 18 Mart 2024 08:42
Ons altın fiyatı geriledi Ons altın fiyatı geriledi 18 Mart 2024 08:48
Binance CEO’sundan Bitcoin fiyatı beklentisi Binance CEO'sundan Bitcoin fiyatı beklentisi 18 Mart 2024 08:39
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mart 2024 13:52
AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi 17 Mart 2024 16:31
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 18 Mart 2024 10:02
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi 18 Mart 2024 09:15
Japonya’nın 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor Japonya'nın 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 17 Mart 2024 12:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.001,64
%0,1638
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
1.158,01
%15,8007
ALTIN
952,25
%-4,7755
BORSA
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
1.226,68
%22,6683
ALTIN
942,46
%-5,7538
BORSA
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
2.072,44
%107,2444
ALTIN
1.697,31
%69,7306
BORSA
BİST En Aktif Hisseler