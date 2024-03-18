CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor

Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor

Çin ekonomisi yeni yılda üretim, tüketim ve yatırımlarda toparlanma işaretleri verirken, gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüş ve yüksek genç işsizlik, kırılganlığın sürdüğünü gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 09:56

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,78 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 5,5 yükseldi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sabit sermaye yatırımları içinde gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalırken 21 aydır devam eden düşüşünü sürdürdü.

Öte yandan özel sektör yatırımlarının ilk iki ayda yalnızca yüzde 0,4 artması, iş dünyasındaki beklentilerin hala zayıf olduğunu gösteriyor

İŞSİZLİK

Ülkede kentlerdeki işsizlik oranı şubat sonu itibarıyla, 2023 yılı sonuna göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3'e çıktı.

16-24 yaş aralığındaki genç işsizlik geçen yılın sonuna kıyasla 0,3 puan gerileyerek yüzde 14,6'ya düşse de hala yüksek seyrediyor.

Çin ekonomisi 2023'te yıllık yüzde 5,2 büyüme kaydederken yıl boyunca sanayi üretimi yüzde 4,6, perakende satışlar yüzde 7,2, sabit sermaye yatırımları yüzde 3 artmış, gayrimenkul yatırımları ise yüzde 9,6, azalmıştı.

2023'te işsizlik yüzde 5,2, genç işsizlik ise yüzde 14,9 olmuştu.

Hükümet, bu ayın başında Ulusal Halk Kongresine sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi belirlemişti.

İlginizi Çekebilir
New York Fed imalat endeksinde daralma sürüyor New York Fed imalat endeksinde daralma sürüyor 15 Mart 2024 16:27
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi 15 Mart 2024 16:19
Almanya’da şirket iflasları 2023’te yeniden arttı Almanya'da şirket iflasları 2023'te yeniden arttı 15 Mart 2024 13:49
Kripto paraya düzenleme geliyor! AK Parti: Sona yaklaştık! Dünyada öncü ülke Türkiye olacak Kripto paraya düzenleme geliyor! AK Parti: Sona yaklaştık! Dünyada öncü ülke Türkiye olacak 15 Mart 2024 12:32
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı 15 Mart 2024 11:02
Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı 15 Mart 2024 10:55
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mart 2024 09:32
Çin Merkez Bankası temel politika faizini değiştirmedi Çin Merkez Bankası temel politika faizini değiştirmedi 15 Mart 2024 09:00
JPMorgan ’a 348 milyon dolar ceza verildi JPMorgan 'a 348 milyon dolar ceza verildi 15 Mart 2024 08:53
Japonya Maliye Bakanı: Japonya artık deflasyonda değil Japonya Maliye Bakanı: Japonya artık deflasyonda değil 15 Mart 2024 08:56
Çin’de yeni konut fiyatları düştü Çin'de yeni konut fiyatları düştü 15 Mart 2024 08:58
ECB üyesi Stournaras: Yumuşak bir iniş gerçekleştirdik ECB üyesi Stournaras: Yumuşak bir iniş gerçekleştirdik 15 Mart 2024 08:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,82
%0,2817
EURO
1.002,45
%0,2449
DOLAR
1.001,30
%0,13
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.136,65
%13,6654
EURO
1.131,65
%13,1652
DOLAR
1.149,13
%14,9133
ALTIN
964,33
%-3,5675
BORSA
1.165,30
%16,5303
EURO
1.142,71
%14,2708
DOLAR
1.217,28
%21,7283
ALTIN
954,42
%-4,5583
BORSA
1.800,71
%80,0708
EURO
1.750,87
%75,0869
DOLAR
2.056,56
%105,6562
ALTIN
1.688,22
%68,8224
BORSA
BİST En Aktif Hisseler