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Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, bankacılık sistemindeki likiditeyi bir miktar daralttı.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 09:25

Çin Merkez Bankası, vadesi gelen orta vadeli kredileri çevirirken beklendiği gibi politika faizini (MLF) değiştirmedi ve bankacılık sisteminden bir miktar nakit çekti.

Çin MB (PBOC), bazı finans kuruluşlarına orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) yoluyla 100 milyar yuan değerindeki bir yıl vadeli kredi verdi ve kredinin oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttu.

Ekonomistler de PBOC'nin MLF faiz oranını değiştirmemesini bekliyordu.

170 milyar yuan değerindeki MLF kredilerinin bu ay sona erecek olması nedeniyle, operasyon bankacılık sisteminden net 70 milyar yuan yeni fon çekilmesine neden oldu.

Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla piyasaya 2 milyar yuan enjekte ederken, borçlanma maliyetini %1,80'de sabit tuttu.

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