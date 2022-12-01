Çin protestolara yol açan Kovid tedbirlerinde esneme yönünde değişikliğe gidiyor. Çin'de sert Kovid tedbirlerinin uygulanmasında en yetkili isim olan Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, bu tedbirlerde yumuşama sinyali verdi.

Çarşamba günü Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile toplantısında konuşan Sun, Omikron varyantının daha hafif sağlık sorunlarına yol açması ve aşılanan kişi sayısındaki artış sebebiyle "salgınla mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Sun, açıklamasında Çinli yetkililerin sert tedbirleri ifade etmek için kullandıkları "dinamik Sıfır Kovid" ifadesini de kullanmadı.

Şehirlerden gelen haberler de tedbirlerin gevşetildiğini gösteriyor. Guangzhou kentinde protestolardan etkilenen bölgeler de olmak üzere bazı kesimlerde karantina uygulaması kaldırıldı. Chongqing ve Pekin'de de yasaklar gevşetildi.

Gevşeme işaretleri sonucu ABD'deki Çin varlıkları rallisini sürdürdü. Nasdaq Golden Dragon endeksi üçüncü işlem gününde de yükselerek ralliyi yüzde 10'a taşıdı.

ÇİN'DE SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.