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EBRD'den Antalya Havalimanı'na 50 milyon euro

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Antalya Havalimanı'nın tamamlanmasının finansmanı için Türkiye'deki Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme'ye (FTA) 50 milyon euro ek kredi sağlıyor.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 16:25

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 16:25

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, havaalanında yapılacak iyileştirmeler, daha yüksek operasyonel verimliliğe katkıda bulunacak ve mevcut altyapının kapasitesinin optimize edilmesine yardımcı olacak.

Devam eden yatırım harcamaları programı, Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) - Altın sertifikalı terminaller, güneş fotovoltaik entegrasyonu ve gelişmiş terminal işletimi ve enerji kullanımı dahil olmak üzere önemli karbon ve enerji tasarrufu önlemlerinin uygulanmasıyla sonuçlanacakr.

Kredi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) gelen fonları içeren 2,3 milyar euroluk finansman paketinin bir parçası olan ve Mart 2023'te sağlanan 140 milyon euroluk önceki EBRD kredisinin ardından geldi.

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