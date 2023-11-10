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ECB, Alman merkezli derecelendirme kuruluşunu kabul etti

Almanya merkezli Scope Ratings'in yapacağı ABS derecelendirmeleri Avrupa Merkez Bankası tarafından yeni bir dış kredi değerlendirme kuruluşu olarak kabul edildi.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 15:45

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 15:45

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Almanya merkezli Scope Ratings GmbH'yi yeni bir dış kredi değerlendirme kuruluşu olarak kabul etti.

Scope Ratings tarafından verilen ABS derecelendirmeleri, Eurosystem uygunluk gerekliliklerine uyum sağlandığında Eurosystem para politikası amaçları için uygun hale gelecekler.

ECB'den bugün yapılan açıklamada, 2 Kasım 2023 tarihinde yapılan Yönetim Konseyi toplantısında, kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings GmbH'yi (Scope Ratings) Eurosystem Kredi Değerlendirme Çerçevesi (ECAF) amaçları doğrultusunda yeni bir dış kredi değerlendirme kuruluşu (ECAI) olarak kabul etmeye karar verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu karar, Scope Ratings tarafından sunulan başvurunun kapsamlı bir Eurosystem değerlendirmesini takiben alınmıştır. Eurosystem değerlendirmesinde, ECAI'ler için nicel ve nitel kriterleri kapsayan tüm kabul kriterlerinin yanı sıra Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nden (ESMA) gelen ilgili denetimsel geri bildirimleri de dikkate almıştır. ESMA tarafından kayıt altına alınmak, bir kuruluşun ECAF'a kabul edilmesi için de bir ön koşuldur.

Bu değerlendirmede, ECAI'ler için nicel ve nitel kriterleri kapsayan kabul kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Scope Ratings tarafından yayınlanan ABS derecelendirmeleri mevcut durumda Eurosystem uygunluk gereklilikleri ile uyumlu değildir, bu da onları şu an için Eurosystem para politikası amaçları için uygunsuz kılmaktadır.

Scope Ratings'in Eurosystem IT altyapısına entegrasyon süreci derhal başlatılacak ve muhtemelen birkaç ay sürecektir. Kapsam Derecelendirmelerinin para politikası amaçları için kullanılabilirliğinin hayata geçme tarihi ECB'nin web sitesinde önceden duyurulacaktır" denildi.

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