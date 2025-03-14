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ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasıyla bir küresel ticaret savaşının yaşanması durumunda, küresel büyüme ve fiyat istikrarının olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2025 14:36

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2025 14:36

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, Trump'ın kararlarının endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Kararlardan yalnızca söz edilmesinin bile uzun zamandır görülmeyen düzeyde bir belirsizliğe neden olduğunu anlatan Lagarde, bu nedenle ECB'nin son derece tetikte olduğunu ve sonuçları değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Her türlü ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceğini vurgulayan Lagarde, "Ticaretin önemli ölçüde azalacağı gerçek bir ticaret savaşına girersek, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Lagarde, ticaret savaşında bazı ülkelerin diğerlerinden daha fazla zarar göreceğine işaret ederek, küresel büyüme ve fiyat istikrarının olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, gümrük tarifeleri anlaşmazlığında Brüksel'in ABD'ye misilleme yapmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

ABD'nin yeni yönetiminin politikalarının ve gümrük tarifeleri konusunda anlaşmazlığın, Avrupa'nın daha fazla birlik olması yönünde yeni ivme kazandırdığını savunan Lagarde, "Bunun şu anda neyi tetiklediğini biliyor musunuz? Avrupa'nın enerjisini uyandırıyor. Bu Avrupa için büyük bir uyanış çağrısı." dedi.

Christine Lagarde, Trump'ın "Avrupa Birliği (AB) ABD'yi mahvetmek için kuruldu." yönündeki iddiasını reddederek, AB'nin, Avrupa'da istikrar isteyen ABD'nin teşvikiyle kurulduğunu söyledi.

Lagarde, "Avrupa'nın ABD'yi mahvetmek için kurulduğunu iddia etmek sadece kötü bir dil değil, aynı zamanda tarihin kötüye kullanılmasıdır." ifadesini kullandı.

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