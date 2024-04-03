ECB üyesi: İlk faiz indiriminin önü açıldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Euro Bölgesi'nde enflasyonda devam eden yavaşlamanın ardından ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceğini söyledi.

De Cos, bu açıklamayı Euro Bölgesi enflasyonunda yaşanan beklenmedik düşüşün ardından yaptı.

Euro Bölgesi'nde Mart ayı için açıklanan öncü tüketici fiyatları sürpriz bir şekilde yıllık yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indi.

De Cos, açıklanan rakamların olumlu bir haber olduğunu belirtti ve "Manşet ve çekirdek enflasyondaki bu düşüş para politikasının etkili iletildiğini gösteriyor. " dedi.