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ECB üyesi: İlk faiz indiriminin önü açıldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi De Cos, enflasyon verileri hakkında açıklamalarda bulundu. De Cos, "Enflasyon Haziran'da ilk faiz indiriminin önünü açtı" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 16:41

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 16:41

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Euro Bölgesi'nde enflasyonda devam eden yavaşlamanın ardından ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceğini söyledi.

De Cos, bu açıklamayı Euro Bölgesi enflasyonunda yaşanan beklenmedik düşüşün ardından yaptı.

Euro Bölgesi'nde Mart ayı için açıklanan öncü tüketici fiyatları sürpriz bir şekilde yıllık yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indi.

De Cos, açıklanan rakamların olumlu bir haber olduğunu belirtti ve "Manşet ve çekirdek enflasyondaki bu düşüş para politikasının etkili iletildiğini gösteriyor. " dedi.

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