ECB üyesi Kazimir bir faiz indirimi daha olabileceğini duyurdu

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya MB Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayki indirimin ardından bu yıl bir faiz indirimi daha yapabileceğini ancak bunun yaz boyunca olmayacağını söyledi.

Kazimir, "ECB tahminlerini sunuyor, en yakın tahmin Eylül ayında ve ardından Noel'den bir süre önce olacak, bence bunlar yeniden karar vermek için yeterli veriye sahip olacağımız doğru anlar. Bence bu yıl faiz oranlarında bir düşüş daha bekleyebiliriz" diye konuştu.