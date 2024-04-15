ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran'da faiz indirebilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, Euro bölgesinde enflasyonun gerilediğini, bu nedenle faiz oranlarının Haziran ayında düşebileceğini, ancak bunun ötesindeki yolun politika yapıcıların daha sonra herhangi bir taahhütte bulunmaları için çok belirsiz olduğunu söyledi.

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir, "Haziran ayı, iyileşen ekonomik koşullar ışığında yaklaşımımızı yeniden ayarlamak için bir fırsat. "Açık olalım: Haziran sonrası için kesin bir patikayı önceden taahhüt etmiyoruz."

Piyasalar şu anda bu yıl 82 baz puanlık faiz indirimi, yani Haziran'dan sonra en az iki hamle görüyor ve ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonları da yayınladığı Eylül ve Aralık toplantılarına odaklanıyor.

Kazimir, enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğunu ve politikanın bir süre daha sıkı kalması gerekse bile görünümün cesaret verici olduğunu savundu.

Kazimir, "İlk faiz indiriminden sonra bile para politikamız kısıtlayıcı olmaya devam edecek; buna ihtiyacı var," diye ekledi.

Ekonominin şoklara açık olduğunu, bu nedenle ECB'nin esnekliğini koruması ve yatırımcıları hamlelerinin çok ötesinde yönlendirmeden toplantı toplantı karar alması gerektiği konusunda uyaran Kazimir, ancak şimdilik, uzun zamandır beklenen ekonomik toparlanmanın bile şekillenmeye başladığını ve yılın ikinci yarısında hızlanması gerektiğini sözlerine ekledi.