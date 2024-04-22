ECB üyesi Villeroy: ECB faiz indirimini ertelememeli

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Orta Doğu'daki gerginliğin Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlama planlarını etkilememesi gerektiğini söyledi.

Les Echos'a konuşan Villeroy, ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı yönündeki görüşlerini yineleyerek, "Sürprizler dışında daha fazla beklemeye gerek yok. Bunu pragmatik bir hızda daha fazla kesinti takip etmeli" dedi.

Orta Doğu'daki gerilimin ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye indirme hedefini tehdit etmediğini de belirten Villeroy, "Şu anda çatışma petrol fiyatlarında belirgin bir artışa yol açmıyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, para politikasını bu şokun geçici ve sınırlı olup olmadığı ya da emtiaların ötesinde enflasyonun temeline yansıyıp yansımadığı açısından analiz etmemiz gerekecektir" diye konuştu.