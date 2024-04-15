ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

ECB üyesi ve Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ve Temmuz aylarında faiz oranlarını düşürebileceğini ve bu yıl üçten fazla faiz indirimi olasılığının %50'den fazla olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın kendi politika gevşemesini sonbahara kadar erteleyeceği korkusuyla beklentilerin azalması nedeniyle piyasalar şu anda bu yıl büyük olasılıkla Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere sadece üç hamleyi fiyatlıyor.

Simkus Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl üçten fazla faiz indirimi olma ihtimali %50'den fazla. Üç faiz indirimi muhafazakar bir tahmin" dedi.