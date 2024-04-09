Eski Fed üyesi üç faiz indirimi beklediğini açıkladı

St. Louis Fed eski Başkanı James Bullard, ekonomi dirençli kalırken enflasyonun ABD Merkez Bankası (Fed) hedefine doğru ilerlemesi nedeniyle bu yıl üç faiz indirimi beklediğini söyledi.

Bullard, enflasyonun hedefe doğru ilerlerken, ABD ekonomisinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bullard, "Oldukça güçlü bir ekonomiyle birlikte çok başarılı bir politikaya bakıyorsunuz, yani şu anda Fed için pek çok şey yolunda gidiyor." dedi.

Bullard, en uzun süre görev yapan bölgesel Fed başkanıydı ve muhalif yaklaşımlarıyla tanınıyordu.