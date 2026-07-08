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Fed tutanakları öncesi piyasalarda jeopolitik tedirginlik! Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı!

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim, petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini artırırken küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar bugün saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları arayacak.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2026 09:19

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2026 09:21

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri operasyonları sonrası yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, piyasaların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

GÖZLER FED'İN VERECEĞİ MESAJLARDA

Fed'in 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar bugün Türkiye saati ile 21.00'de yayımlanacak.

Yatırımcılar, tutanaklarda faiz politikasının geleceğine ilişkin verilecek mesajları yakından takip edecek. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler, piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabilir.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN BASKI ALTINDA KALDI

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim enerji piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,2 yükselerek 75,8 dolara çıkarken, yeni işlem gününde 75,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Artan petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı çekebileceği beklentisiyle Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği, hatta faiz artırımı ihtimalinin güçlendiği değerlendiriliyor.

Bu beklentiler ABD tahvil faizlerini yükseltirken, dolar endeksi de güç kazandı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 77 seviyesine yükseldi. Analistler, bu akşam açıklanacak FOMC tutanaklarının Fed'in faiz patikasına ilişkin daha net sinyaller verebileceğini belirtiyor.

BORSA İSTANBUL VE NATO ZİRVESİ TAKİPTE

Yurt içinde ise yatırımcıların gündeminde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde F-35 programı ve CAATSA yaptırımları öne çıktı. Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylerken, Erdoğan da F-35 konusunda daha önce verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Analistler, Borsa İstanbul'da teknik görünüm açısından 14.600 ve 14.700 puan seviyelerinin direnç, 14.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık Mortgage Başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı Toptan Eşya Stokları

21.00 ABD, Fed Toplantı Tutanakları

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