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Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması: Aciliyeti yok

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarını düşürmenin bir aciliyetinin olmadığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 08:46

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinden emin olmak için hala "yapılacak çok iş" olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için "kesinlikle" aciliyet olmadığını söyledi.

Daly, bölgesel Fed bankasında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Politika şu anda iyi bir yerde ve bir faiz indirimini düşünmeden önce enflasyonun fiyat istikrarı tanımımız olan yüzde 2'ye inme yolunda ilerlediğinden tamamen emin olmam gerekiyor" dedi.

İşgücü piyasasının güçlü olması ve enflasyonun geçen yıla göre daha yavaş düşmesi nedeniyle Fed'in enflasyonu düşürmek için "gerektiği sürece" mevcut duruşunu koruyacağını söyledi.

Daly, "Bana göre politika faizini ayarlamak için kesinlikle bir aciliyet yok" diyerek bu hafta birçok meslektaşının da dile getirdiği bir düşünceyi yineledi.

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