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Fed'den 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha isteniyor

Capitol Hill'deki Demokratlar, konut maliyetlerini düşürmek için Fed'den bu hafta büyük bir faiz indirimi daha talep ediyor.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2024 09:15

ABD'li Senatör Elizabeth Warren, Federal Rezerv'e federal fon oranında 50 baz puanlık bir indirim yapması çağrısında bulundu. Warren ve Senatör John Hickenlooper, "Fed daha fazla faiz indirimine giderse, konut fiyatları ve mortgage oranları da muhtemelen düşecek ve daha fazla ailenin Amerikan rüyasını gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

Senatör John Hickenlooper ile ortak bir açıklama yapan Warren, böyle bir indirimin borçlanma ve konut maliyetlerini düşürmeye yardımcı olarak daha fazla ailenin ev sahibi olmasını sağlayacağını vurguladı. "Son ekonomik veriler enflasyonun 2021 Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan yüzde 2.1'e gerilediğini gösteriyor. Bu enflasyon verileri göz önüne alındığında kısıtlayıcı faiz oranlarına gerek yok. Ekonomi güçlü kalmaya devam etse bile, Fed'in kısıtlayıcı para politikası nedeniyle işçi talebi azalıyor olabilir" dedi.

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