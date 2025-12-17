CANLI BORSA
Fitch, dondurulmuş Rus varlıklarını kontrol eden bankayı negatif takibe aldı

Fitch Ratings, dondurulmuş Rus varlıklarının büyük bölümünü kontrol eden banka Euroclear’ın notlarını negatif izlemeye aldı.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 14:51

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2025 14:53

Fitch Ratings, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya yönelik bir tazminat kredisi için kullanma planlarının doğurabileceği hukuki ve likidite risklerini gerekçe göstererek Euroclear Bank'ın notlarını "negatif izlemeye" aldı.

FITCH EUROCLEAR'I TAKİBE ALDI

Kredi derecelendirme kuruluşu, Euroclear Bank SA/NV ile Euroclear Holding SA/NV'nin uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarını (IDR) 'AA' seviyesinde Rating Watch Negative kapsamına dahil etti. Aynı şekilde her iki kuruluşun 'aa' seviyesindeki viyabilite notları, 'F1+' kısa vadeli IDR'leri ve borçlanma notları da negatif izlemeye alındı. Fitch, bu kararın Avrupa Komisyonu'nun Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulmuş varlıkları Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisinin finansmanında kullanma planları ile 12 Aralık 2025'te AB'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 122. maddesi kapsamında acil yetkilerin devreye sokulmasından kaynaklanan potansiyel riskleri yansıttığını belirtti.

Kuruluş, yeterli hukuki ve likidite korumaları sağlanmaması halinde Euroclear'ın bilançosunda vade uyumsuzluğu oluşabileceği ve dava risklerinin artabileceği görüşünde. Fitch, 18-19 Aralık 2025'te yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında anlaşma sağlansa bile, kararın AB ve üye ülkeler düzeyinde uygulanmasının zaman alacağını vurguladı. Fitch'in temel senaryosuna göre, gerekli korumalar sağlanırsa Euroclear'ın kredi profilinin 'AA' notu ile uyumlu kalması bekleniyor.

