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Fitch: Türk bankalarının faaliyet ortamı iyileşmeye devam etti

Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyet ortamının azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri, artan yatırımcı güvenini yansıtarak 2024 ilk çeyrekte iyileşmeye devam ettiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 13:55

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 13:56

Fitch Ratings'in son üç aylık Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankalarının faaliyet ortamı, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ve artan yatırımcı güvenini yansıtarak 2024 ilk çeyrekte iyileşmeye devam etti.

Bununla birlikte, parasal sıkılaştırma, kredi büyüme sınırlamaları ve yüksek TL fonlama maliyetleri ve bireysel borçluların daha zayıf geri ödeme performansı nedeniyle karlılık baskılarına neden olduğunu belirten Fitch, bankaların karşılık ayırma ve kârlılık tamponlarının parasal sıkılaştırmanın etkisini atlatmak için yeterli kalmasını bekliyor.

Rapor kapsamındaki Türk bankaları için faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RVA) oranı 2024 ilk çeyrekte ortalama %3,4 (4Ç23: %4,6) olarak gerçekleştiğini belirten Fitch, "Yüksek faiz ortamında artan swap maliyetlerini ve yasal kredi büyüme sınırlamaları nedeniyle varlıkların daha yavaş yeniden fiyatlandırılması nedeniyle marj baskısını yansıtmakta" ifadelerini kullandı.

Fitch, Kredi değer düşüklüğü giderleri, esas olarak teminatsız perakende segmentindeki varlık kalitesindeki bozulmayı yansıtarak, 2023 dördüncü çeyrekteki %31'den, değer düşüklüğü öncesi kârın ortalama %41'ine yükseldiğini vurguladı.

Fitch, kapsam dahilindeki bankaların çekirdek sermaye rasyosunun 1Ç24'te %12,8'e gerilediğini belirtirken (4Ç23: %14,7), bu gerilemede, sıkılaştırılan tolerans, artan faaliyet RWA'ları ve bazı bankaların temettü ödemeleri etkili olduğunu ifade etti.

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