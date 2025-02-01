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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2025 11:39

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu "durağan" görünüm ile "BB-" olarak teyit edildi.

Foreks Haber anketinde de kredi notunun "durağan" görünüm ile "BB-" olması bekleniyordu.

Fitch, Türkiye'nin notlarının, para politikasında siyasi müdahale, yüksek enflasyon, yüksek finansman gereksinimleri bağlamında düşük dış likidite ve akranlarına göre daha zayıf yönetim geçmişini yansıttığını bildirdi.

Fitch'in konu ile ilgili değerlendirmesinde "Bu kredi zayıflıkları, düşük devlet borcu, dış finansmana sürekli erişim, dayanıklı bir bankacılık sektörü ve not akranlarına göre kişi başına düşen yüksek GSYİH ile karşılaştırılıyor." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık indirimle faizi %45'e düşürerek parasal gevşeme döngüsüne başladığı hatırlatılan açıklamada, "2025 yılı sonuna kadar politika faizini %28'e düşürmesini bekliyoruz. TCMB, makro ihtiyati tedbirlerin (aylık kredi büyüme limitleri dahil) ve liranın gerçek değerinin sürekli olarak artmasının (2024'e kıyasla daha düşük bir seviyede olsa da) yardımıyla enflasyonu düşürmeyi desteklemek için sıkı bir parasal duruş sürdürecek. Temel durumumuzda, öngörülen mali konsolidasyon ve nispeten ılımlı asgari ücret artışı (%30) nedeniyle genel politika tutarlılığı 2025'te iyileşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch, 2024'teki %60,2'den 2025'te ortalama yıllık enflasyonun önemli ölçüde gerileyerek, %32,8'e düşmesini öngördüğünü belirtti.

Açıklamada, "Türkiye, 'B' ve 'BB' notlu egemenler arasında en yüksek enflasyona sahip olmaya devam edecek. Hala yüksek öngörülen enflasyon, yapışkan beklentiler ve hala dalgalı piyasa hissiyatı göz önüne alındığında, para politikasının hızla gevşetilmesi veya temel durumumuz olmayan mevcut politika yönünün terk edilmesi, enflasyonist baskıları ve dolayısıyla makro-finansal istikrarı ve ödemeler dengesi risklerini yeniden canlandırabilir. " denildi.

Uluslararası rezervlerin 2024'te 14 milyar ABD doları artarak 155 milyar ABD dolarına çıktığı ve kompozisyonlarının önemli ölçüde iyileştiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yerel bankalarla döviz takaslarının sona ermesinden bu yana, Merkez Bankası'nın net dış varlıkları (diğer merkez bankalarıyla döviz takasları hariç) finansal dolarizasyon ve döviz talebinin azalması, sermaye girişleri ve dış borçlanmaya erişimin artması nedeniyle eksi 75 milyon ABD doları seviyesinden 2025'in başlarında 39 milyar ABD dolarına yükseldi.

Pozitif reel faiz oranları, düşük cari hesap açıkları ve sermaye girişleri muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyecektir. Sonuç olarak, rezervlerin 2026 yılına kadar 175 milyar ABD dolarına, yani 4,8 aylık cari dış ödemeye eşdeğer bir seviyeye çıkacağı için Türkiye'nin rezerv kapsamını akranlarıyla genel olarak uyumlu bir şekilde sürdüreceğini öngörüyoruz. "

Fitch, cari açığın 2024 yılında GSYH'nin %0,8'ine gerileyeceğini tahmin etti ve "Altın ithalatının azalmasına ve daha düşük iç talebe yol açan sıkı bir politika karışımı, ihracat ve turizm gelirlerindeki büyümeyle birleştiğinde, 2025-2026'da cari açığın GSYİH'nın ortalama %1,5'i seviyesine ulaşmasına yol açacak. Bu, öngörülen %2,4'lük 'BB' medyanının oldukça altında." değerlendirmesi yaptı.

Fitch, büyüme ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"2024'te GSYH büyümesinin %2,9'a yavaşladığını ve sıkı para politikası duruşunun önemli mali konsolidasyonla birleşmesi ve yıllık bazda ılımlı asgari ücret artışı nedeniyle 2025'te %2,6'da ılımlı kalmasını bekliyoruz. AB'nin öngörülen kademeli toparlanması net ihracatı destekleyecektir."

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