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Goldman Sachs BOJ'dan faiz artırımı beklentisini erteledi

Goldman Sachs Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) faiz artırımı beklentisini 6 ay ötelediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2025 09:03

Goldman Sachs'ın Akira Otani liderliğindeki ekonomistleri, Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımına ilişkin zamanlamasını altı ay geriye öteledi.

Ekonomistler, BOJ'un kademeli olarak artan bir politika faizi beklentisi konusundaki duruşunu korumasına rağmen, merkez bankasının ticaret politikaları üzerindeki yüksek belirsizliği gerekçe göstererek enflasyonun %2'ye ulaşması için zamanlamasını da ötelediğini belirttiler.

Bu nedenle Goldman Sachs, bir sonraki BOJ faiz artırımı için zamanlamayı Temmuz 2025'ten Ocak 2026'ya öteledi.

Ekonomistler, "Bununla birlikte, faiz artırımı zamanlaması büyük ölçüde ABD gümrük tarifesi politikasına ve özellikle ABD'deki denizaşırı ekonomik eğilimlere bağlı ve bu noktada belirsizlik yüksek olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptılar.

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