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Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BOJ) oy birliği ile temel politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda %0,5'te sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2025 08:46

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2025 08:47

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının ihracata dayalı ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirdiği bir dönemde Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri değiştirmemesi bekleniyordu.

BOJ Yönetim Kurulu üyeleri faiz kararının ardından yaptıkları açıklamada, "Japonya ekonomisi ılımlı bir şekilde toparlandı. Bununla birlikte ticaretle ilgili gelişen durum ve yerli firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışları da dahil olmak üzere Japonya'nın ekonomik faaliyetlerini ve fiyatlarını çevreleyen yüksek belirsizlikler nedeniyle kısmen zayıflıklar görüldü. Enflasyon beklentileri ılımlı bir şekilde yükseldi, pirinç fiyatlarının yüksek seviyelerde olması muhtemel ve hükümetin enflasyonu aşağı çeken önlemlerinin etkileri 2025 mali yılına kadar dağılacak" dedi.

BOJ, geçen yıl büyük bir teşvik programını sona erdirdikten sonra Ocak ayında kısa vadeli faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %0,25'ten %0,5'e yükseltti. Merkez bankası, ekonomik büyüme ve enflasyonun tahminleri doğrultusunda hareket etmesi halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

BOJ'un gelecek faiz toplantısı Mayıs ayında yapılacak.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, bugünkü toplantıdan çıkan kararlar için saat 09.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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