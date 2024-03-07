Japonya'da sendikaların ücret artışı talebi kabul edildi

Japonya'nın sanayi sektöründeki en büyük işçi sendikalarını şemşiye örgütü UA Zensen, üye sendikalarından 25'ininücret taleplerinin tamamının karşılandığını ve önümüzdeki hafta sona erecek yıllık ücret görüşmelerinde tam zamanlı çalışanların ücretlerine %6,7 oranında zam yapılmasının kabul edildiğini bildirdi.

Yüzde 6,7'lik ücret artışı, 2,237 sendikayı temsil eden bir şemsiye grup olan UA Zensen'in 2012'de kurulmasından bu yana yapılan en büyük zam oldu.

Ücretlerdeki güçlü artışın Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirmesinin önünü açması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın 18-19 Mart ya da 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği politika belirleme toplantılarında negatif faiz oranlarını kaldırabileceği yönündeki spekülasyonlar devam etmekte.

UA Zensen, bu yıl yapılacak ücret görüşmelerinde %4'ü taban ücret zammı olmak üzere toplam %6'lık bir ücret artışı talep ediyor.

Geçen yıl Japon firmaları işçilere son 30 yılın en yüksek ücret artışlarını teklif etti. Ortalama Japon işçi ücretleri 1990'ların başındaki varlık balonunun patlamasından bu yana durgun seyretmekteydi.

UA Zensen hizmet, tekstil, dağıtım ve diğer sektörlerde 1,8 milyon işçiyi temsil etmekte.

UA Zensen'in ücret talebi, Japonya'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan ve bu yıl %5 veya daha fazla ücret artışı talep eden Rengo'nun talebini ikinci kez aştı.