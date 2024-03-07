CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya'da sendikaların ücret artışı talebi kabul edildi

Japonya'da sendikaların ücret artışı talebi kabul edildi

Japonya'da UA Zensen üyesi sendikaların bir kısmının yüzde 6,7'lik ücret artışı talebi kabul edildi.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:15

Japonya'nın sanayi sektöründeki en büyük işçi sendikalarını şemşiye örgütü UA Zensen, üye sendikalarından 25'ininücret taleplerinin tamamının karşılandığını ve önümüzdeki hafta sona erecek yıllık ücret görüşmelerinde tam zamanlı çalışanların ücretlerine %6,7 oranında zam yapılmasının kabul edildiğini bildirdi.

Yüzde 6,7'lik ücret artışı, 2,237 sendikayı temsil eden bir şemsiye grup olan UA Zensen'in 2012'de kurulmasından bu yana yapılan en büyük zam oldu.

Ücretlerdeki güçlü artışın Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirmesinin önünü açması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın 18-19 Mart ya da 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği politika belirleme toplantılarında negatif faiz oranlarını kaldırabileceği yönündeki spekülasyonlar devam etmekte.

UA Zensen, bu yıl yapılacak ücret görüşmelerinde %4'ü taban ücret zammı olmak üzere toplam %6'lık bir ücret artışı talep ediyor.

Geçen yıl Japon firmaları işçilere son 30 yılın en yüksek ücret artışlarını teklif etti. Ortalama Japon işçi ücretleri 1990'ların başındaki varlık balonunun patlamasından bu yana durgun seyretmekteydi.

UA Zensen hizmet, tekstil, dağıtım ve diğer sektörlerde 1,8 milyon işçiyi temsil etmekte.

UA Zensen'in ücret talebi, Japonya'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan ve bu yıl %5 veya daha fazla ücret artışı talep eden Rengo'nun talebini ikinci kez aştı.

İlginizi Çekebilir
SEMI Europe: AB ek ihracat kontrolleri için iki kez düşünmeli SEMI Europe: AB ek ihracat kontrolleri için iki kez düşünmeli 06 Mart 2024 09:01
İngiltere’nin vergi indirimlerine yönelmesi bekleniyor İngiltere'nin vergi indirimlerine yönelmesi bekleniyor 06 Mart 2024 08:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Mart 2024 13:40
Çin’de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı Çin'de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı 06 Mart 2024 08:54
Güney Kore’de enflasyon beklentileri aştı Güney Kore'de enflasyon beklentileri aştı 06 Mart 2024 08:51
Fitch’ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi Fitch'ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi 06 Mart 2024 08:50
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 06 Mart 2024 10:06
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 06 Mart 2024 09:20
Suudi Arabistan Asya’ya petrol satış fiyatını yükseltti Suudi Arabistan Asya'ya petrol satış fiyatını yükseltti 06 Mart 2024 08:48
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaştırma adımları Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları 06 Mart 2024 08:46
Kripto paralarda neler oluyor? Bitcoin tarihi zirvesine yaklaştı! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa... Kripto paralarda neler oluyor? Bitcoin tarihi zirvesine yaklaştı! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa... 05 Mart 2024 17:17
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya yükseldi 05 Mart 2024 16:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,29
%0,4292
EURO
1.003,58
%0,3584
ALTIN
1.000,62
%0,0618
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.120,69
%12,069
EURO
1.133,86
%13,3856
ALTIN
1.118,52
%11,8521
DOLAR
952,62
%-4,7377
BORSA
1.148,94
%14,8936
EURO
1.201,10
%20,11
ALTIN
1.129,45
%12,9449
DOLAR
996,34
%-0,366
BORSA
1.775,42
%77,5417
EURO
2.029,22
%102,9223
ALTIN
1.730,55
%73,0553
DOLAR
1.677,66
%67,7656
BORSA
BİST En Aktif Hisseler