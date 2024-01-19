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JP Morgan, ECB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti

JPMorgan, ECB için faiz indirimi beklentisini açıkladı. Buna göre beklenti Eylül ayından Haziran ayına çekildi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 16:41

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 16:41

JP Morgan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine başlama beklentisini Eylül ayından Haziran ayına çekti, ancak enflasyon ve ücret artışı eğilimleri konusunda "temkinli" olmaya devam ettiğini söyledi.

Aracı kurum daha önceki 75 baz puanlık beklentisine kıyasla ECB'den yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Çekirdek enflasyonda son dönemde görülen yavaşlamanın geçici faktörlerin ortadan kalkmasını yansıtabileceğini ve eğilimin ölçülmesini zorlaştırabileceğini, daha güçlü ücret verilerinin ise daha fazla "yapışkanlık" sağlayabileceğini ifade eden JPMorgan, Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulundu.

JPMorgan ekonomistlerinden Greg Fuzesi, "Faiz indirimlerinin sayısını üçten beşe çıkarmaktan kaçınmak için ECB'nin Temmuz ayını atladığını ve Eylül ayında arka arkaya indirimlere başladığını varsayıyoruz" dedi.

Piyasalar ECB'nin ilk faiz indirimini Nisan ayında yapmasını bekliyor.

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