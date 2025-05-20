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JPMorgan CEO’su: Enflasyon ve stagflasyon riski sanılandan daha yüksek

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, piyasaların tarifeler ve diğer ekonomik riskler karşısında tehlikeli bir rehavet içinde olduğunu belirterek, enflasyon ve stagflasyon riskinin sanılandan yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2025 09:33

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2025 09:35

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, tarifelerin tam etkilerinin henüz hissedilmediğini ve piyasaların bu ve diğer riskler karşısında "olağanüstü bir rehavet" içinde olduğunu söyledi.

Dimon, şirketinin yıllık yatırımcı gününde yaptığı konuşmada, "Tüm bu gelişmeleri bir araya getirdiğimde, sonucun ne olacağını öngöremeyeceğimizi düşünüyorum. Enflasyonun artma ve stagflasyon yaşanma ihtimali, insanların düşündüğünden biraz daha yüksek. Çok fazla belirsizlik var ve etkilerini göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

"ABD, KISA VADEDE YERLİ ÜRETİME YÖNELEMEZ"

"Bugünkü düşük seviyelerde bile kalsalar, bunlar oldukça ağır tarifeler. Üstelik her ülkenin nasıl tepki vereceğini de bilmiyorsunuz" diyen Dimon, ticaret ortaklarının diğer ülkelerle yeni anlaşmalar yaparak karşılık verdiklerini de ekledi.

Ayrıca Dimon, ABD'nin ithal edilen ürünler için kısa vadede yerli üretime yönelemeyeceğini, çünkü bir üretim tesisi kurmanın en az üç-dört yıl sürdüğünü belirtti.

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