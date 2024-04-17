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Morgan Stanley çalışan sayısını azalttı

Morgan Stanley Asya-Pasifik bölgesinde yatırım bankacılığı bölümü çalışan sayısını azalttı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 08:55

Morgan Stanley'in Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım bankacılığı yetkililerinden en az 50'sini, anlaşmalardaki düşüş nedeniyle işten çıkardı öne sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi kaynaklara göre, işten çıkarmalar Wall Street bankasının Asya'daki 400 kişilik yatırım bankacılığı işgücünün yaklaşık %13'ünü etkiliyor.

Kaynaklar, bu durumdan en çok Hong Kong ve Çin anakarasında yerleşik bankacıların etkileneceğini söylediler.

Morgan Stanley'in Asya-Pasifik bölgesinde birleşme ve satın alma danışmanlık gelirleri ilk çeyrekte %41,5 düşüşle 30,4 milyon dolara geriledi.

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