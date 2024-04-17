Morgan Stanley çalışan sayısını azalttı

Morgan Stanley'in Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım bankacılığı yetkililerinden en az 50'sini, anlaşmalardaki düşüş nedeniyle işten çıkardı öne sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi kaynaklara göre, işten çıkarmalar Wall Street bankasının Asya'daki 400 kişilik yatırım bankacılığı işgücünün yaklaşık %13'ünü etkiliyor.

Kaynaklar, bu durumdan en çok Hong Kong ve Çin anakarasında yerleşik bankacıların etkileneceğini söylediler.

Morgan Stanley'in Asya-Pasifik bölgesinde birleşme ve satın alma danışmanlık gelirleri ilk çeyrekte %41,5 düşüşle 30,4 milyon dolara geriledi.