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Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması

Norveç'in petrol fonunun CEO'su Nicolai Tangen, Avrupa'nın, ABD'ye kıyasla daha az çalışkan, daha az hırslı olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 08:48

Norveç'in dev petrol fonunun patronuna göre Avrupa, ABD'ye kıyasla daha az çalışkan, daha az hırslı, daha fazla düzenlemeye tabi ve daha fazla riskten kaçınan bir ülke ve iki kıta arasındaki fark giderek açılıyor.

Financial Times'a konuşan 1,6 milyar dolarlık fonun CEO'su Nicolai Tangen, Amerikan şirketlerinin inovasyon ve teknoloji alanında Avrupalı rakiplerini geride bırakmasının "endişe verici" olduğunu ve bunun da son on yılda ABD hisselerinin büyük bir performans göstermesine yol açtığını söyledi.

Tangen, "Hataları ve riskleri kabul etme konusunda bir zihniyet sorunu var. Amerika'da iflas ederseniz bir şansınız daha olur. Avrupa'da ise ölürsünüz" dedi ve ekledi: "Genel hırs seviyesinde de bir fark var. Biz çok hırslı değiliz. İş-yaşam dengesi hakkında konuşurken dikkatli olmalıyım ama Amerikalılar daha çok çalışıyor"

Petrol fonu, dünya çapında borsaya kote her şirketin ortalama yüzde 1,5'ine ve her Avrupa hisse senedinin yüzde 2,5'ine sahip olarak dünyanın en büyük tek yatırımcılarından biri olduğu için görüşleri önemlidir.

Son on yılda ABD'deki varlıkları artarken Avrupa'daki varlıkları azaldı. ABD hisseleri tüm hisse senetlerinin neredeyse yarısını oluştururken bu oran 2013'te yüzde 32'ydi. Önde gelen Avrupa ülkesi olan Birleşik Krallık, on yıl önce hisse senedi portföyünün yüzde 15'ini temsil ederken geçen yıl sadece yüzde 6'sını temsil ediyordu.

Tangen, petrol fonundaki insanların Donald Trump'ın görevdeki Joe Biden'ı devirmeye çalıştığı bu yılki ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan endişe duyup duymadıkları sorusuna şu yanıtı verdi "Evet. Ama muhtemelen bu konuda çok fazla şey söylememeliyim. Biz sadece Amerika'da uzun vadede büyük şirketlere yatırım yapıyoruz. Sermayemizi nasıl tahsis edeceğimiz konusunda herhangi bir etkisi olmayacak. Varlıklarımızın neredeyse yarısı Amerika'da; Amerika'ya yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fon dünya çapında yaklaşık 9.000 şirkete yatırım yapıyor, ancak yedi ABD teknoloji şirketi - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla - hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Tangen, yapay zeka gibi gelişmelerle birlikte "büyük olanın daha da büyüdüğü [ve] kazananın her şeyi aldığı" yönünde bir argüman olduğunu söyledi. Tangen, ABD'li üst düzey yöneticilerle yaptığı son görüşmelerde, zorlu düzenlemeler ve bürokrasi nedeniyle Avrupa'da iş yapmanın zorluğundan şikayet ettiklerini de sözlerine ekledi.

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