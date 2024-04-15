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Orta Doğu'daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor

Orta Doğu'da gerginlik Asya merkez bankaları için belirsizliği artırıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 08:49

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerginlik Asya'da merkez bankalarının izleyeceği politika konusunda belirsizliği artırıyor. Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI'da APAC ülke riski başkanı Darren Tay, İran'ın İsrail'e karşı insansız hava aracı ve füze saldırısının uzun süredir devam eden çatışmada önemli bir tırmanmaya işaret ettiğini söyledi.

Tay, Dow Jones Newswires'a verdiği demeçte, "Asya merkez bankalarının çoğunun 2Y 2024'te gevşemeye gideceğini düşünüyoruz" dedi ve küresel güçlerin gerilimi düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Ancak Tay, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin aksıyor gibi göründüğünü de vurguladı ve Çatışmaların uzaması, Orta Doğu'nun geri kalanına yayılma riskini artırarak petrol fiyatlarında sürekli bir artışa yol açabileceğini, bunun da merkez bankalarının politikalarını sıkı tutmasına neden olabileceğini ifade etti.

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