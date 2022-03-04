Rus firmaları yaptırımlar nedeniyle Çin banka hesaplarını açmak için acele ediyor. Konuya aşina bir kişi, bir Çin devlet bankasının Moskova şubesinin, Rusya'nın işletmelerinin Ukrayna'yı işgalinden sonra uluslararası yaptırımlarla mücadele etmesiyle, yeni hesap açmak isteyen Rus firmalarından gelen soruşturmalarda artış gördüğünü söyledi.

BİRKAÇ GÜNDE 300'E YAKIN RUS FİRMASI YENİ HESAP AÇMA TALEBİNDE BULUNDU

Bir Çin devlet bankasının Moskova şubesinde çalışan ve operasyonları hakkında doğrudan bilgisi olan kişi, Reuters'e verdiği demeçte, "Son birkaç gün içinde 200-300 şirket bize ulaştı ve yeni hesaplar açmak istedi" dedi.

Rusya'nın Çin bankalarında yeni hesaplara yönelik talebinin ne kadar yaygın olduğu net değildi, ancak bankacı kaynak Reuters'e yeni hesap arayan birçok şirketin Çin ile iş yaptığını ve bu tür firmaların yuan işlemlerinin artmasını beklediğini söyledi.

Batılı hükümetler, Rusya'nın ekonomisini küresel finans sisteminden çekmeye, uluslararası şirketleri satışları durdurmaya, ilişkileri kesmeye ve on milyarlarca dolarlık yatırımları çöpe atmaya zorluyor.

ÇİN, RUSYA İLE EKONOMİK ALIŞVERİŞİNE DEVAM EDECEK

Çin, yaptırımlara defalarca muhalefetini dile getirerek, yaptırımları etkisiz olarak nitelendirdi ve Rusya ile normal ekonomik ve ticari alışverişi sürdüreceği konusunda ısrar etti.

ÇİN'İN İŞ BİRLİĞİ ABD DOLARINA TEHDİT YARATABİLİR

Giderek artan sayıda Batılı şirket Rusya'yı terk ederken, Çin gibi yükselen piyasa devlerinin Moskova ile iş ilişkilerini sürdürme konusundaki istekliliği, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük kriz üzerinde derin bir çatlağın altını çiziyor. Bu eğilim, ABD dolarının küresel ticaretteki hakimiyetini ortadan kaldırmakla tehdit edebilir.