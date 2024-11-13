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Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar

Rus yetkililer benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına için hükümete teklif sundular.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2024 15:31

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2024 15:34

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifi hükümete sunduklarını açıkladı.

İHRACAT KISITLAMALARINI KALDIRACAĞIZ

Tsivilev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'da benzin ihracatının iç piyasadaki fiyatlanmalar nedeniyle kısıtlandığına işaret etti. Gelinen noktada, fiyatların istikrara kavuştuğunu anlatan Tsivilev, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız." dedi.

YIL SONUNA KADAR KISITLAMIŞTI

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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