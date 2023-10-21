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S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu bütçedeki iyileşmeye bağlı olarak yükseltti.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2023 16:20

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2023 16:20

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+"den "BBB-"ye, yerel para cinsinden kredi notu "B"den "A-3"e çıkarıldı.

Açıklamada, bütçe konsolidasyonu çabaları sayesinde Yunanistan'ın kamu maliyesinin geliştiğine işaret edilerek, "2009-2015'teki borç krizinden bu yana Yunanistan'ın ekonomik ve mali dengesizliklerinin giderilmesinde önemli ilerleme kaydedildi." denildi.

Kuruluş, büyük AB fonlarıyla birlikte ek yapısal ekonomik ve bütçe reformlarının 2023-2026'da güçlü ekonomik büyümeyi ve hükümet borcundaki azalmanın devam etmesini destekleyeceğini öngördü.

S&P Global, Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 2,4 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun artırılmasının ardından görünümü "pozitif'ten "durağan"a revize edildi.

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