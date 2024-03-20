Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için fon oluşturmayı planlıyor

New York Times'ı haberine göre, Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.

Habere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklığı görüştü.

Andreessen Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını görüştü. PIF yetkililerinin Andreessen Horowitz'in nasıl bir rol oynayabileceğini ve böyle bir fonun nasıl işleyeceğini de tartıştıklarını belirten New York Times, planların hala değişebileceğini de vurguladı.

Gazete, 2024'ün ikinci yarısında başlaması beklenen Suudi Arabistan yapay zeka fonuna başka risk sermayedarlarının da katılabileceğini belirtti.