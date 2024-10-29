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Tamaki: BoJ politikasında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçınmalı

Japonya'da muhalefetteki Halk için Demokratik Parti (DPP) Başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2024 07:50

Japonya Merkez Bankası'nın Perşembe günü sona erecek iki günlük politika toplantısı öncesinde muhalefetteki DDP Başkanı Yuichiro Tamaki'nin açıklama geldi.

Tamaki,"Reel ücretler Ağustos ayında negatife döndü ve hala durma noktasında. Japonya ekonomisi kritik bir dönemeçte, bu nedenle BoJ şu anda büyük politika değişiklikleri yapmaktan kaçınmalı. Reel ücretlerin gelecek yılki ilkbahar ücret görüşmelerinde yüzde 4'ü aşacağı kesinleştiğinde, BoJ para politikasını o zaman gözden geçirebilir" dedi.

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